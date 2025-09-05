Fútbol Internacional

Eliminatorias Sudamericanas: Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026

El capitán de la selección de Argentina de fútbol, Lionel Messi, puso en duda su participación en el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá al asegurar que “por edad, lo más lógico” es que no esté, si bien no cerró la puerta tras precisar que aún se siente “ilusionado y con ganas” de jugar.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2025 - 18:32
Fotografía cedida este viernes por Tato Vega que muestra al músico argentino Charly Garcia (i) posando junto al jugador Lionel Messi en Buenos Aires (Argentina). Tras el triunfo de Argentina por 3-0 ante Venezuela en el último partido oficial de Lionel Messi en su país, el ídolo argentino del rock, Charly García, se fotografió con el capitán de la 'Albiceleste' y, al despedirlo, le dijo: "Dios te bendiga".
Fotografía cedida este viernes por Tato Vega que muestra al músico argentino Charly Garcia (i) posando junto al jugador Lionel Messi en Buenos Aires (Argentina). Tras el triunfo de Argentina por 3-0 ante Venezuela en el último partido oficial de Lionel Messi en su país, el ídolo argentino del rock, Charly García, se fotografió con el capitán de la 'Albiceleste' y, al despedirlo, le dijo: "Dios te bendiga".Tato Vega

Messi alimentó la incógnita sobre si tomará parte con la ‘Albiceleste’ en el que sería su sexto Mundial después de disputar su último partido oficial como local en el partido de la eliminatoria suramericana que ganó Argentina 3-0 a Venezuela en Buenos Aires con dos tantos.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (...) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, comentó Messi.

Lea más: Alfaro convoca a tres jugadores del plano local para enfrentar a Perú

El capitán de la selección albiceleste, que ganó la Copa del Mundo en 2022 celebrada en Catar, subrayó que la prioridad es “sentirse bien. Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado