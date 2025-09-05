Eliminatorias Sudamericanas: Messi pone en duda si jugará el Mundial 2026

Messi alimentó la incógnita sobre si tomará parte con la ‘Albiceleste’ en el que sería su sexto Mundial después de disputar su último partido oficial como local en el partido de la eliminatoria suramericana que ganó Argentina 3-0 a Venezuela en Buenos Aires con dos tantos.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (...) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, comentó Messi.

El capitán de la selección albiceleste, que ganó la Copa del Mundo en 2022 celebrada en Catar, subrayó que la prioridad es “sentirse bien. Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar”, añadió.

