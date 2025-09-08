Eliminatorias Sudamericanas: Chile ante Uruguay, por evitar la vergüenza

El técnico argentino, ahora al mando de la Celeste, volverá a pisar el Estadio Nacional de Santiago, donde fue adorado por los chilenos en su paso por La Roja (2007-2011), a la que cimentó con una camada de jugadores que luego serían bicampeones de América en 2015 y 2016.

Bielsa se enfrentará a una selección chilena que está en la décima y última posición con 10 puntos y cuyo único objetivo ahora es no terminar en el fondo de la clasificación la fase eliminatoria, en la que estuvo dirigida por tres entrenadores.

Para ello, la Roja necesita vencer a una selección uruguaya que se clasificó para su quinto Mundial consecutivo y que Perú, que es novena, con dos puntos más, no sume en casa con Paraguay.

Los uruguayos ya vencieron por 3-1 a Chile en el inicio de estas eliminatorias en septiembre de 2023 en Montevideo, con el argentino Eduardo Berizzo en el banco chileno, que dejó luego de cinco partidos para que llegara Ricardo Gareca, que se fue antes de la última fecha.

Los futbolistas de la ‘Generación Dorada’ que Bielsa impulsó no estarán con la selección chilena dirigida interinamente por Nicolás Córdova, quien no los convocó para comenzar a consolidar una renovación pensando en el Mundial 2030.

Con Brasil en el Maracaná ya vivieron su primera derrota por 3-0, el pasado jueves, mientras que la Celeste ganó por el mismo marcador a Perú en el estadio Centenario.