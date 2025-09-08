Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela apunta al repechaje u otro ciclo de Cenicienta

En su camino está Bolivia, a tan solo un punto de la séptima posición que ocupa hoy la Vinotinto de Salomón Rondón. La Verde enfrenta a Brasil con su jugador más eficiente: los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

Ambos equipos vienen de perder por el mismo marcador de 3-0. Venezuela en la despedida de Leo Messi de las canchas de su país y Bolivia frente a una Colombia en Barranquilla que selló su regreso al Mundial tras ausentarse de Catar 2022.

La derrota ante la Albiceleste anuló el sueño de la clasificación directa y el único camino ahora es la repesca, que se disputa en marzo de 2026 como un torneo entre seis selecciones de todos los continentes que lucharán por las dos últimas plazas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“Tenemos una final con nuestra gente”, dijo el seleccionador, Fernando ‘Bocha’ Batista, después del partido ante la campeona del mundo.

“Queremos darle una alegría al pueblo venezolano”. Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca disputó un Mundial de fútbol y para el de Norteamérica hay esperanza gracias a que la FIFA amplió el torneo a 48 selecciones y la región pasó de 4,5 cupos a 6,5 entre diez países.

Las últimas dos eliminatorias fueron desastrosas para Venezuela, que terminó en el último lugar. El fantasma de la Cenicienta de Sudamérica volvía al acecho.

La Vinotinto se mantiene invicta en el estadio Monumental de Maturín, la calurosa ciudad petrolera del oriente venezolano adonde llegará una Colombia clasificada, pero prudente ante este clásico.