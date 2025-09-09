Fútbol Internacional

Cristiano Ronaldo iguala el récord del “Pescadito” Ruiz

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en el fútbol, al igualar el récord de más goles en eliminatorias mundialistas. El delantero portugués anotó de penal en la victoria de Portugal 3-2 sobre Hungría, alcanzando así los 39 goles y empatando la marca de Carlos “Pescadito” Ruiz, exgoleador de Olimpia y de la selección de Guatemala.

09 de septiembre de 2025 - 19:02
El delantero de Portugal Cristiano Ronaldo (derecha) celebra con sus compañeros tras marcar el gol de penal que puso el 1-2 en el marcador, durante el partido de fútbol del grupo F de la zona europea de las eliminatorias para el Mundial de 2026 entre Hungría y Portugal, en Budapest, Hungría.
El gol contra Hungría no solo le dio puntos valiosos a Portugal como visitante, sino que también posicionó a CR7 como uno de los máximos anotadores en la historia de las eliminatorias para el Mundial. Además, el capitán portugués se mantiene como el máximo goleador a nivel de selecciones nacionales, con 140 tantos hasta la fecha.

Carlos Ruiz Gutiérrez, apodado “Pescadito”, consiguió su récord de 39 goles en eliminatorias de la Concacaf, con la selección Guatemala entre 1999 y 2016. El delantero fue internacional en 133 ocasiones y anotó 68 goles con su selección. Recordando que en la primera mitad de 2009, el delantero jugó para el Olimpia, en nuestro fútbol.

Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez (45 años), conocido como el "Pescadito", en su estadía en Olimpia en 2009.
La victoria ante Hungría consolida a la selección portuguesa en la primera posición del Grupo F de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026. Con 6 puntos, Portugal lidera por encima de Armenia, Hungría e Irlanda, y se afianza como uno de los favoritos para clasificar directamente al próximo torneo.

Con 140 goles internacionales y múltiples récords, Cristiano Ronaldo sigue ampliando su legado. Su capacidad para mantener un alto nivel y romper marcas históricas demuestra su vigencia y el impacto que aún tiene en el fútbol global. El empate de Ronaldo con “Pescadito” Ruiz en la cima de los goleadores de eliminatorias reafirma el estatus del portugués como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

