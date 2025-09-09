El gol contra Hungría no solo le dio puntos valiosos a Portugal como visitante, sino que también posicionó a CR7 como uno de los máximos anotadores en la historia de las eliminatorias para el Mundial. Además, el capitán portugués se mantiene como el máximo goleador a nivel de selecciones nacionales, con 140 tantos hasta la fecha.

Carlos Ruiz Gutiérrez, apodado “Pescadito”, consiguió su récord de 39 goles en eliminatorias de la Concacaf, con la selección Guatemala entre 1999 y 2016. El delantero fue internacional en 133 ocasiones y anotó 68 goles con su selección. Recordando que en la primera mitad de 2009, el delantero jugó para el Olimpia, en nuestro fútbol.

La victoria ante Hungría consolida a la selección portuguesa en la primera posición del Grupo F de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026. Con 6 puntos, Portugal lidera por encima de Armenia, Hungría e Irlanda, y se afianza como uno de los favoritos para clasificar directamente al próximo torneo.

Con 140 goles internacionales y múltiples récords, Cristiano Ronaldo sigue ampliando su legado. Su capacidad para mantener un alto nivel y romper marcas históricas demuestra su vigencia y el impacto que aún tiene en el fútbol global. El empate de Ronaldo con “Pescadito” Ruiz en la cima de los goleadores de eliminatorias reafirma el estatus del portugués como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.