Eliminatorias Sudamericanas: Ecuador triunfa y escolta a Argentina en la clasificación final

En su partido número 100 con la selección, ‘Superman’ Valencia llegó a los 47 goles con la Tri en el tiempo añadido del primer tiempo, tras un penalti sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán por una falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado, que se mantuvo en cancha hasta el término del primer tiempo.

Lea más: Paraguay hace historia con el primer histórico triunfo en Perú

El primer tiempo transcurrió sin demasiados percances hasta la jugada del penalti y la expulsión de Nicolás Otamendi, lo que inclinó el encuentro a favor de Ecuador hasta que el ecuatoriano Moisés Caicedo también fue expulsado y entonces la Albiceleste buscó sin éxito el empate.

Un pase profundo de Caicedo para Valencia llevó a Nicolás Otamendi a cometerle una falta al atacante que Roldán sancionó con tarjeta roja para el albiceleste, al minuto 31.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ecuatorianos reclamaron al árbitro Roldán por una fuerte entrada de Tagliafico sobre Preciado dentro del área argentina. El atacante sangró tras el impacto, y tras una revisión en el VAR, el colombiano decretó la pena máxima, pero Tagliafico quedó libre de castigo. Valencia batió a ‘Dibu’ con un potente disparo al centro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el comienzo del segundo tiempo, Caicedo lanzó un pase preciso, pero Pedro Vite no alcanzó a controlar el balón, al que se anticipó en llegar Martínez. Así, Caicedo fue expulsado, al minuto 50, al ver la segunda tarjeta amarilla.

Ecuador