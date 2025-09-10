Corinthians rinde homenaje a Depay por su récord histórico con Países Bajos

Depay recibió una placa conmemorativa y una camiseta especial del Corinthians con su nombre y el número 52, el mismo número de goles que alcanzó con su selección nacional. La placa, escrita en portugués y en inglés, decía: “Su trayectoria traspasa las fronteras e inspira a millones de apasionados del fútbol. Hoy, esa historia también se viste de negro y blanco”.

El pasado domingo, el delantero neerlandés superó la marca de Robin van Persie, quien se retiró con 50 goles. Con su doblete en la victoria de 2-3 de Países Bajos sobre Lituania por las eliminatorias, Depay no solo se coronó como el máximo artillero de su país, sino que también dejó en el tercer puesto a Klaas-Jan Huntelaar, con 42 anotaciones.

Em homenagem aos seus 5️⃣2️⃣ gols pela seleção neerlandesa, Memphis recebeu uma placa e uma camiseta personalizada das mãos do presidente Osmar Stabile e de Fabinho Soldado. #SCCPxATH#InvasãoPelasBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/TbeJIpWzfi — Corinthians (@Corinthians) September 11, 2025

Este homenaje llega en un momento especial para el jugador, ya que este martes Memphis Depay cumplió su primer aniversario en el fútbol brasileño. Desde su llegada el 9 de septiembre de 2024, el neerlandés ha anotado 15 goles con la camiseta del Corinthians y fue parte de la conquista del Campeonato Paulista en marzo de este año.

