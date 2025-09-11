Andrés Cubas y el consejo que pedirá a Thomas Müller de cara al Mundial 2026

El volante albirrojo no ocultó su asombro ante el reconocimiento de Müller, quien lo colocó en un equipo ideal junto a figuras de la talla de Lionel Messi. “Sí, un fenómeno Thomas, creo que, no sé por qué lo dijo realmente, pero sí, un fenómeno, la verdad que está con nosotros hace 1 o 2 meses y se nota toda la experiencia y el gran jugador que es, la verdad que nos va a brindar mucho a nosotros y después humanamente también es un fenómeno que se integró al grupo de muy buena manera, obviamente también tratando de compartir con él. Y bueno, a ver si le pedimos algunos consejos para el año que viene, ya que él fue campeón del mundo”, relató Cubas, sobre lo que se viene de cara a la participación de Paraguaya en la Copa del Mundo 2026.

Al ser consultado sobre cómo es Thomas Müller como compañero, Cubas lo describió como una persona auténtica, fiel a la personalidad que se muestra en público. “Sí, eso, es como él se muestra en las redes sociales, en lo que uno lo conoce. Obviamente a la hora de trabajar, entrenar y competir es muy competitivo, siempre profesional y tratando de dar máximo, pero afuera de ahí es uno más, una persona que le gusta charlar, que le gusta hacer jodas, que le gusta estar alegre todo el tiempo, es una gran persona que cuando hay que trabajar se trabaja, pero cuando hay tiempo para disfrutar un poco es el primero que está ahí para agregar el grupo y para que sea más llevadero en el día a día también”, expresó el mediocampista, evidenciando el buen ambiente que se vive en el vestuario de los Whitecaps gracias a la personalidad del alemán.