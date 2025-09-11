Bolivia lamenta perder sede de la Final Única

Costa dijo a los medios en Santa Cruz que conversó con el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, quien le explicó sobre “la decisión de trasladar la sede a la ciudad de Asunción”.

El dirigente boliviano lamentó que los trabajos de refacción en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en Santa Cruz, estén “fuera de cronograma” y que el tiempo restante para ejecutarlos no sea el suficiente.

Lea más: Asunción, nuevamente sede de la Final Única de la Copa Sudamericana

“Lo que hemos hecho es, como Federación, inmediatamente postular para la versión 2027, puesto que la versión 2026 ya la tiene aprobada a Colombia”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Costa dijo que ya recibió el “apoyo” de cinco presidentes de federaciones de la región y que aún faltan cuatro votos más para conseguir esa nueva nominación para que el estadio de Santa Cruz sea, en 2027, sede de la final de la Copa Sudamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo bueno de lo conversado con el presidente Domínguez es que Conmebol ratifica toda la inversión en el Ramón “Tahuichi” Aguilera”, indicó.

La Gobernación estableció que el “avance físico real” era de 26,3 % cuando debía ser de 50,27 %, además de que el “promedio de avance” de las obras era de 1,46 %, por lo que solo se alcanzaría al 37,98 % comprometido para la última inspección.