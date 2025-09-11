Enner Valencia regresa al Pachuca de México

Este será el segundo periodo de Valencia en el Pachuca, club con el que jugó en 2014, logrando el título de goleo en el Torneo Clausura. El ecuatoriano, que también militó en los Tigres de Monterrey, vuelve al fútbol mexicano, donde ha anotado un total de 52 goles.

El anuncio del regreso de Valencia al Pachuca fue realizado de manera creativa a través de las redes sociales del club, con un video temático de la película “Volver al futuro”. En el video, creado con inteligencia artificial, se ve a un hombre representando a Valencia subir a un DeLorean para viajar en el tiempo. Posteriormente, el propio jugador aparece en pantalla con el mensaje: “Querida afición de Tuzos, soy Enner Valencia y he viajado en el tiempo”.

💥 | ¿Por qué un DeLorean?



