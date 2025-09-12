Paraguayos en el Premier League: de vuelta a la élite

El zaguero guaraní Omar Alderete retorna como titular esta mañana, cuando el Sunderland visite al Crystal Palace, desde las 11:00.

Además de Alderete, otro que vuelve es el mediocampista Diego Gómez en el Brighton, que también será visitante frente al AFC Bournemouth, también a las 11:00, mismo horario para Newcastle-Wolves y Everton-Aston Villa.

El Arsenal (3º) abre el fuego a las 8:30 recibiendo a un Nottingham Forest (10º) que el martes anunció la salida del técnico portugués Nuno Espirito Santo y el fichaje del australiano Ange Postecoglou, exentrenador del Tottenham.

Cierra la jornada sabatina el Chelsea (2º) , campeón del mundo de clubes, a dos puntos del Liverpool, en la cancha del Brentford (15º), a las 16:00.

El domingo será el turno del Liverpool, que visita al Burnley (14º) a las 10:00.

Un clásico desvirtuado

Alejados del líder, Liverpool, tras solo tres partidos, Manchester City (13º) y Manchester United (9º) disputan mañana (12:30) un derbi de las urgencias “adelantado” y desvirtuado que llega tras la ventana internacional y el cierre del mercado de fichajes.

En el United figura el paraguayo Diego León, que aún no tuvo la oportunidad de meterse en el equipo o al menos entre las posibles variantes.