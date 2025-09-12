Fútbol Internacional

Paraguayos en el Premier League: de vuelta a la élite

Este sábado se abre una nueva fecha, la cuarta, de la mejor liga del mundo, la Premier League inglesa, en la que estarán los paraguayos Omar Alderete (Sunderland) y Diego Gómez (Brighton), que retoman sus respectivos clubes tras su participación con la selección paraguaya en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 21:48
El defensor paraguayo Omar Alderete (28 años) se anuncia como titular este sábado en el equipo de Sunderland.
El defensor paraguayo Omar Alderete (28 años) se anuncia como titular este sábado en el equipo de Sunderland.Gentileza

El zaguero guaraní Omar Alderete retorna como titular esta mañana, cuando el Sunderland visite al Crystal Palace, desde las 11:00.

Lea más: Paraguay en la Copa de las Naciones

Además de Alderete, otro que vuelve es el mediocampista Diego Gómez en el Brighton, que también será visitante frente al AFC Bournemouth, también a las 11:00, mismo horario para Newcastle-Wolves y Everton-Aston Villa.

El Arsenal (3º) abre el fuego a las 8:30 recibiendo a un Nottingham Forest (10º) que el martes anunció la salida del técnico portugués Nuno Espirito Santo y el fichaje del australiano Ange Postecoglou, exentrenador del Tottenham.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cierra la jornada sabatina el Chelsea (2º) , campeón del mundo de clubes, a dos puntos del Liverpool, en la cancha del Brentford (15º), a las 16:00.

El domingo será el turno del Liverpool, que visita al Burnley (14º) a las 10:00.

Un clásico desvirtuado

Alejados del líder, Liverpool, tras solo tres partidos, Manchester City (13º) y Manchester United (9º) disputan mañana (12:30) un derbi de las urgencias “adelantado” y desvirtuado que llega tras la ventana internacional y el cierre del mercado de fichajes.

En el United figura el paraguayo Diego León, que aún no tuvo la oportunidad de meterse en el equipo o al menos entre las posibles variantes.

Enlace copiado