Brasileirão: En el debut de Palermo, Fortaleza vence a Vitória

Breno Enrique Vasconcelos (31 minutos) y Bruno Pacheco (47) anotaron para el Fortaleza (ingresó Adan Bareiro, 82’), que intenta salir del fondo de la clasificación, con 18 puntos.
En otro encuentro de la jornada, el modesto Mirassol sorprendió a Gremio con una victoria por 1-0, con gol marcado por Alesson dos Santos Batista, al minuto 45.
Mirassol subió al cuarto lugar con 38 unidades, seis menos que Cruzeiro y ocho del Palmeiras, que ayer derrotó a Inter, con una gran actuación de su goleador Vitor Roque.
* Partidos y resultados de la 23ª ronda. Sábado: Gremio 0-Mirassol 1, Fortaleza 2-Vitória 0, Palmeiras-Inter y Fluminense-Corinthians. Domingo: Bragantino vs. Sport Recife, Atlético Mineiro vs. Santos, Juventude vs. Flamengo, Sao Paulo vs. Botafogo y Vasco da Gama vs. Ceará; Lunes: Bahía vs. Cruzeiro.
* Principales ubicados: Flamengo 47 puntos, Palmeiras 46, Cruzeiro 44, Mirassol 36, Bahía 36 y Botafogo 35.