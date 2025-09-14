Platense remonta con un golazo de Ronaldo Martínez y pelea por los Playoffs

El encuentro no arrancó bien para el equipo de Vicente López, que se vio abajo en el marcador tras un gol de Juan Miritello en el primer tiempo. Sin embargo, el segundo tiempo fue otra historia. En solo tres minutos, el “Calamar” de Kily González le dio la vuelta al partido. La jugada del empate, un gol de Ignacio Schor, fue el preludio de un momento mágico. La remontada se completó con una espectacular “tijera” de Ronaldo Martínez, que le dio a Platense la ventaja definitiva.

El delantero paraguayo de 29 años, que llegó a Platense en enero de 2023, está viviendo un momento con estado de gracia. Con su gol ante Defensa y Justicia, el atacante surgido en la cantera de Cerro Porteño suma ya cinco tantos en seis partidos, lo que lo convierte en el máximo goleador del Clausura argentino. La historia de sus nombres es peculiar: su padre lo bautizó en honor a dos leyendas, el brasileño Ronaldo y el chileno Iván Zamorano y hoy hizo honor a esos ilustres nombres. Por detrás de él en la tabla de goleadores se encuentran Giuliano Galoppo (River Plate) y Rodrigo Castillo (Lanús), ambos con cuatro anotaciones.

Las locuras de Ronaldo Martínez 🤸 pic.twitter.com/UqGRYEVjww — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 15, 2025

Con este triunfo, Platense se acerca de los puestos de clasificación (por ahora queda fuera solo por la diferencia de goles), impulsado por el gran momento de la figura del atacante paraguayo Ronaldo Martínez. Por su parte, el “Halcón de Varela” perdió la oportunidad de subir a los primeros lugares de la Zona A y ahora deberá luchar para recuperar terreno en las próximas fechas. La definición del Clausura promete ser apasionante, con varios equipos luchando por un lugar en la fase final.

