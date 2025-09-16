Fútbol Internacional

Champions League: Con penales, Real Madrid remonta al Marsella

Kylian Mbappé rescató, una vez más, al Real Madrid con un doblete de penal ante el Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 19:09
Kylian Mbappé celebra el segundo penal anotado para el triunfo del Real Madrid sobre Marsella.
Kylian Mbappé celebra el segundo penal anotado para el triunfo del Real Madrid sobre Marsella.SERGIO PEREZ

Pese a que Timothy Weah (22’) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29’ y 81’), que allanan el camino en Champions a los blancos.

Loco partido y paridad

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, la Juventus arrancó un valioso empate (4-4) ante el Borussia Dortmund, ayer en el inicio de la Liga de Campeones. Después de un soso primer tiempo, Juve y Borussia, protagonistas de la final de la Champions en 1997, ganada por los alemanes, metieron una velocidad más y depararon una segunda mitad de locura.

Los goles fueron anotados por: 0-1, 53’: Adeyemi; 1-1, 64’: Yildiz; 1-2, 65’: Nmecha; 2-2, 67’: Vlahovic; 2-3, 75’: Couto; 2-4, 86’: Bensebaini; 3-4, 94’: Vlahovic; 4-4, 96’: Kelly.

Arsenal, superior

Un esfuerzo estéril. El Athletic Club aguantó con dignidad hasta el minuto 72 en su regreso a la Champions, once años después, pero terminó cediendo 2-0 ante el Arsenal, semifinalista en la pasada edición, ayer en San Mamés. El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador a favor del Arsenal (72’) y Leandro Trossard puso cifra definitiva al minuto 87.

Resultados y programación: Martes: PSV Eindhoven (NED) 1-Union St-Gilloise (BEL) 3, Athletic (ESP) 0-Arsenal (ENG) 2, Real Madrid (ESP) 2-Marsella (FRA) 1, Juventus (ITA) 4-Dortmund (GER) 4, Tottenham (ENG) 1-Villarreal (ESP) 0, Benfica (POR) 2-Qarabag (AZE) 3. Miércoles: Olympiacos (GRE) vs. Pafos FC (CYP), Slavia Praga (CZE) vs. Bodo/Glimt (NOR), Ajax (NED) vs. Inter (ITA), Bayern Múnich (GER) vs. Chelsea (ENG), París SG (FRA) vs. Atalanta (ITA), Liverpool (ENG) vs. Atlético de Madrid (ESP). Jueves: FC Brujas (BEL) vs. Mónaco (FRA), FC Copenhague (DEN) vs. Bayer Leverkusen (GER), Eintracht Fráncfort (GER) vs. Galatasaray (TUR), Manchester City (ENG) vs. Nápoles (ITA), Sporting de Lisboa (POR) vs. Kairat Almaty (KAZ) y Newcastle (ENG) vs. Barcelona (ESP).

