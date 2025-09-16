Champions League: Con penales, Real Madrid remonta al Marsella

Pese a que Timothy Weah (22’) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29’ y 81’), que allanan el camino en Champions a los blancos.

Loco partido y paridad

Con ocho goles en el segundo tiempo y después de un 2-4 en contra, la Juventus arrancó un valioso empate (4-4) ante el Borussia Dortmund, ayer en el inicio de la Liga de Campeones. Después de un soso primer tiempo, Juve y Borussia, protagonistas de la final de la Champions en 1997, ganada por los alemanes, metieron una velocidad más y depararon una segunda mitad de locura.

Lea más: Duelo de paraguayos en River Plate-Palmeiras

Los goles fueron anotados por: 0-1, 53’: Adeyemi; 1-1, 64’: Yildiz; 1-2, 65’: Nmecha; 2-2, 67’: Vlahovic; 2-3, 75’: Couto; 2-4, 86’: Bensebaini; 3-4, 94’: Vlahovic; 4-4, 96’: Kelly.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Arsenal, superior

Un esfuerzo estéril. El Athletic Club aguantó con dignidad hasta el minuto 72 en su regreso a la Champions, once años después, pero terminó cediendo 2-0 ante el Arsenal, semifinalista en la pasada edición, ayer en San Mamés. El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador a favor del Arsenal (72’) y Leandro Trossard puso cifra definitiva al minuto 87.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados y programación: Martes: PSV Eindhoven (NED) 1-Union St-Gilloise (BEL) 3, Athletic (ESP) 0-Arsenal (ENG) 2, Real Madrid (ESP) 2-Marsella (FRA) 1, Juventus (ITA) 4-Dortmund (GER) 4, Tottenham (ENG) 1-Villarreal (ESP) 0, Benfica (POR) 2-Qarabag (AZE) 3. Miércoles: Olympiacos (GRE) vs. Pafos FC (CYP), Slavia Praga (CZE) vs. Bodo/Glimt (NOR), Ajax (NED) vs. Inter (ITA), Bayern Múnich (GER) vs. Chelsea (ENG), París SG (FRA) vs. Atalanta (ITA), Liverpool (ENG) vs. Atlético de Madrid (ESP). Jueves: FC Brujas (BEL) vs. Mónaco (FRA), FC Copenhague (DEN) vs. Bayer Leverkusen (GER), Eintracht Fráncfort (GER) vs. Galatasaray (TUR), Manchester City (ENG) vs. Nápoles (ITA), Sporting de Lisboa (POR) vs. Kairat Almaty (KAZ) y Newcastle (ENG) vs. Barcelona (ESP).