El Qarabag protagoniza remontada épica en Lisboa con triunfo sobre Benfica

El Benfica comenzó el partido con una intensidad arrolladora, silenciando rápidamente a los visitantes. En apenas seis minutos, el argentino Enzo Barrenechea abrió el marcador con un cabezazo letal tras un córner ejecutado por Sudakov. Solo diez minutos después, la combinación se repitió, y el ucraniano Sudakov asistió a Pavlidis para que pusiera el 2-0. Parecía que el Benfica tenía el control total del encuentro y se encaminaba hacia una victoria cómoda.

Sin embargo, el Qarabag no se rindió. El equipo de Azerbaiyán encontró el camino al gol a los 30 minutos, cuando Kevin Medina sirvió un pase preciso a su compañero Leandro Andrade, quien con un potente disparo rompió la red y metió a su equipo de nuevo en el partido. Este tanto encendió una chispa en los “jinetes” azerbaiyanos, que se lanzaron con determinación a buscar el empate.

La segunda mitad trajo consigo la confirmación de la remontada. En los primeros compases del complemento, el colombiano Camilo Durán enfrió el ambiente del Estadio da Luz con un certero zurdazo que se convirtió en el 2-2. A partir de ese momento, el Benfica, que en esta fase será rival del Real Madrid, intentó desesperadamente recuperar la ventaja, buscando con ahínco el tercer gol.

A pesar de los esfuerzos de las “águilas”, fue el Qarabag quien demostró mayor contundencia y mentalidad ganadora. En el minuto 86, el ucraniano Oleksiy Kashchuk aprovechó la pasividad de la defensa benfiquista para penetrar en el área y cerrar una remontada para el recuerdo, sellando la victoria por 2-3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Qarabag no solo se llevó los tres puntos de Lisboa, sino que también demostró que está a la altura de las exigencias de la Liga de Campeones, logrando una de las mayores sorpresas de la jornada inaugural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha Técnica

Benfica (2): Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos (Barreiro, min.79); Aursnes (Ivanovic, min.70), Sudakov, Schjelderup (Prestianni, min.70); y Pavlidis (Araújo, min.79).

Qarabag (3): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev (Bayramov, min.77); Pedro Bicalho, Jankovic (Kashchuk, min.77); Leandro Andrade (Addai, m.66), Kady, Zoubir; Durán (Gurbanli, min.90).

Goles: 1-0, m.6: Barrenechea. 2-0, m.16: Pavlidis. 2-1, m.30: Andrade. 2-2, m.48: Durán. 2-3, m.86: Kashchuk.

Árbitro: Erik Lambrechts (BEL). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio da Luz de Lisboa.

Fuente: EFE