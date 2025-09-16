Histórica irrupción del Union Saint-Gilloise en la Champions League

El partido se inclinó a favor del Union en la primera mitad, gracias a dos jugadas clave. El delantero Ricardo Pepi, del PSV, cometió una falta involuntaria pero evidente sobre Burgess dentro del área. El árbitro señaló la pena máxima sin dudar, y Promise David la transformó con un potente disparo por el centro, poniendo el 0-1 en el marcador.

A pesar de que el partido era un intercambio constante de oportunidades, el Union se mostró más certero. Apenas en el minuto 39, un brillante golazo aumentó la ventaja. La jugada se inició con una intensa recuperación del argentino Kevin Mac Allister en el mediocampo. Desde allí, el balón llegó a Ait El Hadj, quien demostró su habilidad y determinación al sortear a varios oponentes antes de definir con maestría junto al poste, ante la incredulidad de la defensa del PSV.

Con el 0-2 en el marcador, el Union Saint-Gilloise demostró no solo su capacidad ofensiva, sino también una notable resistencia. Aunque el equipo neerlandés, herido en su orgullo, se lanzó al ataque en la segunda mitad, la defensa belga se mantuvo firme, resistiendo la presión del rival.

<b>Sentencia final y la emoción del debut</b>

La noche histórica para el Union se selló con el tercer gol, cortesía de Kevin Mac Allister, quien se sumó al ataque para rematar y poner el 0-3 en el minuto 81. A pesar de que el PSV logró descontar en el último minuto con un tanto de Ruben Van Bommel, el marcador final de 1-3 no empañó el brillo de una victoria que quedará para siempre en la memoria del club belga y de sus aficionados.

El Union Saint-Gilloise ha dejado claro que su llegada a la Champions no es una casualidad. Con un juego audaz y una efectividad letal, ha escrito el primer capítulo de una historia que promete dar de qué hablar en el torneo más prestigioso de Europa.

Ficha Técnica

PSV Eindhoven (1): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo (Salah-Eddine, m. 46), Gasiorowski; Saibari (Wanner, m. 74), Schouten (Til, m. 46), Veerman; Perisic, Pepi (Boadu, m. 74) (Dennis Man, m. 80)), Van Bommel.

Union Saint-Gilloise (3): Scherpen; Khalali, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj (Van de Perre, m. 75), Zorgane, Rasmussen; Kevin Rodríguez (Schoofs, m. 88), Promise David (Giger, m. 67), Niang.

Goles: 0-1, m. 9: Promise David, de penalti. 0-2, m. 39: Ait El Hadj. 0-3, m. 81: Kevin Mac Allister. 1-3, m. 89: Van Bommel.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Philips de Eindhoven ante unos 35.000 espectadores.

Fuente: EFE