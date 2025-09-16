La llegada de Hernán Crespo fue clave para el retorno de Damián Bobadilla a la titularidad en São Paulo. El futbolista paraguayo había perdido un lugar en el equipo con Luis Zubeldía, pero el cambio de entrenador significó un nuevo aire y mayor rodaje. A días de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el ex Cerro Porteño habló con ESPN Brasil.

Bobadilla fue consultado sobre una posible transferencia y dejó en claro que “irme nunca se me pasó por la cabeza” ni cuando estaba al margen ni ahora que tiene la consideración de Crespo. “Le dije a la directiva que quería luchar por un puesto aquí. Sabía que tenía la capacidad de dar lo mejor de mí en la cancha. Sabía que la oportunidad llegaría”, expresó el mediocampista.

“Hay que esforzarse mucho para jugar aquí”

“Estoy en un equipo muy grande, uno de los clubes más grandes no solo del continente, sino del mundo. Hay que esforzarse mucho para jugar aquí. Quería jugar aquí. Irme nunca se me pasó por la cabeza. Tenía que trabajar más duro, tenía que entrenar más, y hoy todo está saliendo bien”, reconoció el volante de la selección de Paraguay al medio brasileño.

Damián Bobadilla, a la Copa Libertadores 2025

Damián Bobadilla, quien formó parte de la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026 ingresando en el empate sin goles con Ecuador y arrancando desde el vamos en el 1-0 sobre Perú, no jugó el fin de semana contra Botafogo por acumulación de amarillas. El ex azulgrana de 24 años regresará a la formación contra Liga en Quito, el jueves 18 de setiembre, a las 19:00.

