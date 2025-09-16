La conexión Martinelli-Trossard amarga el regreso del Athletic a la Champions

El duelo de pizarras entre los entrenadores Mikel Arteta y Ernesto Valverde fue la clave. Mientras el técnico español del Arsenal se presentó con un plan definido, Valverde sorprendió a propios y extraños con cambios inesperados. La ausencia de figuras como Nico Williams y Aymeric Laporte se sumó a la decisión de dejar en el banquillo al “metrónomo” del equipo, Galarreta, y al cambio de posición de Iñaki Williams.

Con una afición volcada y un ruido ensordecedor, el Athletic salió a presionar en campo contrario. El equipo local, dinamizado por Berenguer, tuvo un buen arranque que se tradujo en más llegadas que en ocasiones claras. Pero a medida que pasaba el tiempo, el Arsenal, con la contundencia de sus piezas en el mediocampo, fue tomando el control. El sueco Gyökeres tuvo las mejores oportunidades de su equipo antes del descanso.

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad, aunque con más espacios y transiciones rápidas. Unai Simón tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar la caída de su portería, mientras que Iñaki Williams lo intentaba sin éxito en el área rival.

La historia del partido cambió radicalmente con la entrada al campo de Martinelli y Trossard. Apenas un minuto después de su ingreso, una magistral jugada entre ambos fulminó el empate. Un balón filtrado de Trossard encontró la velocidad de Gabriel Martinelli, quien ganó la carrera a la defensa y definió en un mano a mano letal, pasando el balón por debajo del cuerpo de Unai Simón para poner el 0-1.

El gol fue un mazazo para el Athletic y un bálsamo para un Arsenal que, con la ventaja, manejó el partido a su antojo. En el minuto 87, la dupla letal repitió la fórmula. Martinelli se vistió de asistente con una colada por la izquierda y un pase al punto de penalti que Trossard, con un sutil y extraño remate, envió al fondo de la red para sellar el 0-2.

La derrota fue una amarga lección para el Athletic en su regreso a la élite, mientras que para el Arsenal significó un triunfo contundente que valida la estrategia de su técnico.

Ficha Técnica

Athletic Club (0): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama (Yuri, m.68); Jauregizar, Vesga (Rego, m.81); Berenguer, Sancet (Guruzeta, m.68), Robert Navarro (Unai Gómez, m.61; Serrano, m.81); e Iñaki Williams.

Arsenal (2): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, m.90); Zubimendi, Rice, Merino; Madueke (Norgaard, m.90), Eze (Martinelli, m.71) y Gyökeres (Trossard, m.65).

Goles: 0-1, m.72: Martinelli. 0-2, m.87: Trossard.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Amonestó a los visitantes Rice (m.7) y Madueke (m.84).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en San Mamés ante 51.059 espectadores.