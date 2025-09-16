La Copa Sudamericana propone atractivos juegos

El cuadro del Valle, ganador de los títulos de la Sudamericana de 2019 y 2022, atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos reflejados con la clasificación anticipada en la Liga Pro local, para la próxima Copa Libertadores.

El Once Caldas eliminó en la fase local al Millonarios y en fase de Grupos quedó en el segundo puesto del grupo F, con 12 puntos, por lo que disputó los playoffs.

En esta misma instancia, pero más temprano (19:00), el club Bolívar recibe en los casi 3.600 metros de altitud de La Paz al Atlético Mineiro, el conjunto del argentino Jorge Sampaoli que busca levantar cabeza de su mala racha en el torneo brasileño.

El Bolívar, comandado por el también argentino Flavio Robatto, llega al encuentro tras golear por 4-0 al Guabirá el viernes en la fecha 19 de la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se disputa en Bolivia en el que los celestes van terceros con 37 unidades.