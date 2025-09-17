Fútbol Internacional

Mourinho confirma que el Benfica le ofreció el puesto de entrenador

José Mourinho dio a conocer que el Benfica le propuso “oficialmente” ser el nuevo entrenador del equipo, tras la reciente salida de Bruno Lage, como consecuencia de la derrota en casa ante Qarabağ de Azerbaiyán. El técnico portugués confirmó su interés en iniciar negociaciones para ser el conductor del club donde es ídolo el paraguayo Óscar “Tacuara” Cardozo.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 15:51
José Mourinho, entrenador luso pretendido por el Benfica de Portugal.
Mourinho hizo estas declaraciones a su llegada a Lisboa, donde fue abordado por periodistas. “El Benfica oficialmente me preguntó si estaba interesado y yo dije que, al estar en el extranjero, cuando volviera a Portugal tendría todo el gusto de hablar”, afirmó.

El entrenador, que fue destituido recientemente del Fenerbahce, expresó su entusiasmo por la oportunidad. “Cuando fui confrontado con la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces en el sentido de: me interesa, me gustaba”, añadió.

Su regreso a Portugal, que aseguró que no estaba programado, se produjo poco después de la salida de Bruno Lage. Al ser preguntado por su predecesor, Mourinho lo calificó de “un gran entrenador”, al que le tiene “inmenso respeto” y solidaridad. “Conozco el sentimiento, conozco lo que Bruno está sintiendo en este momento”, afirmó.

Actualmente, el Benfica se encuentra en el cuarto lugar de la liga portuguesa con 10 puntos, mientras que el Oporto lidera la tabla con 15. Le siguen el Sporting y el Moreirense con 12 puntos cada uno.

Fuente: EFE

