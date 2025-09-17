Mourinho confirma que el Benfica le ofreció el puesto de entrenador

Mourinho hizo estas declaraciones a su llegada a Lisboa, donde fue abordado por periodistas. “El Benfica oficialmente me preguntó si estaba interesado y yo dije que, al estar en el extranjero, cuando volviera a Portugal tendría todo el gusto de hablar”, afirmó.

El entrenador, que fue destituido recientemente del Fenerbahce, expresó su entusiasmo por la oportunidad. “Cuando fui confrontado con la posibilidad de entrenar al Benfica, no lo pensé dos veces en el sentido de: me interesa, me gustaba”, añadió.

Su regreso a Portugal, que aseguró que no estaba programado, se produjo poco después de la salida de Bruno Lage. Al ser preguntado por su predecesor, Mourinho lo calificó de “un gran entrenador”, al que le tiene “inmenso respeto” y solidaridad. “Conozco el sentimiento, conozco lo que Bruno está sintiendo en este momento”, afirmó.

Actualmente, el Benfica se encuentra en el cuarto lugar de la liga portuguesa con 10 puntos, mientras que el Oporto lidera la tabla con 15. Le siguen el Sporting y el Moreirense con 12 puntos cada uno.

Fuente: EFE