Dayro Moreno se une a un exclusivo club de goleadores “veteranos” que tiene a dos paraguayos

El colombiano Dayro Moreno logró sumar otro hito en su carrera. A sus 40 años, se unió a un selecto grupo de jugadores que marcaron goles en la Copa Sudamericana, después de haber cumplido cuatro décadas de vida. Su reciente anotación no solo lo consagra como uno de los futbolistas más persistentes del continente, sino que también lo sitúa junto a figuras históricas que desafían el paso del tiempo entre ellos dos paraguayos.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 16:38
Dayro Mauricio Moreno Galindo delantero colombiano de 40 años, en filas de Once Caldas.

En esta exclusiva lista, la presencia de Paraguay es especialmente destacada. Los icónicos delanteros Óscar “Tacuara” Cardozo y Roque Santa Cruz, ambos aún en plena vigencia en filas de Libertad, forman parte de este grupo de élite. Su inclusión en esta nómina resalta la extraordinaria longevidad y el instinto goleador que los ha caracterizado a lo largo de sus extensas y brillantes trayectorias. Junto a ellos, se encuentran nombres como los uruguayos Diego Scotti y Richard Pellejero, y los argentinos José “Pepe” Sand, Maximiliano Rodríguez y Hernán Barcos.

Con su doblete en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, el delantero colombiano es un testimonio de su profesionalismo y dedicación, valores que lo lleva también a seguir siendo considerado en la selección cafetera. Mantenerse en la élite del fútbol sudamericano a esta edad es un desafío que requiere un esfuerzo continuo, disciplina y una insaciable hambre de gloria. Su vigencia goleadora en un torneo tan exigente como la Copa Sudamericana subraya su capacidad de adaptación y su relevancia en el contexto continental.

