Dayro Moreno se une a un exclusivo club de goleadores “veteranos” que tiene a dos paraguayos

En esta exclusiva lista, la presencia de Paraguay es especialmente destacada. Los icónicos delanteros Óscar “Tacuara” Cardozo y Roque Santa Cruz, ambos aún en plena vigencia en filas de Libertad, forman parte de este grupo de élite. Su inclusión en esta nómina resalta la extraordinaria longevidad y el instinto goleador que los ha caracterizado a lo largo de sus extensas y brillantes trayectorias. Junto a ellos, se encuentran nombres como los uruguayos Diego Scotti y Richard Pellejero, y los argentinos José “Pepe” Sand, Maximiliano Rodríguez y Hernán Barcos.

Con su doblete en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, el delantero colombiano es un testimonio de su profesionalismo y dedicación, valores que lo lleva también a seguir siendo considerado en la selección cafetera. Mantenerse en la élite del fútbol sudamericano a esta edad es un desafío que requiere un esfuerzo continuo, disciplina y una insaciable hambre de gloria. Su vigencia goleadora en un torneo tan exigente como la Copa Sudamericana subraya su capacidad de adaptación y su relevancia en el contexto continental.