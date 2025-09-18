Mourinho, presentado como nuevo entrenador del Benfica

Este movimiento marca el esperado regreso de “The Special One” a Portugal 21 años después y al Benfica tras 25 años. Su llegada se da apenas dos semanas después de ser despedido del Fenerbahce, un revés que, curiosamente, se produjo tras ser eliminado de la Liga de Campeones a manos del propio Benfica.

Mourinho, de 62 años, llega con un impresionante palmarés que incluye dos Ligas de Campeones (con el Oporto e Inter de Milán), una Liga Europa, una Liga Conferencia y múltiples títulos de liga en España, Inglaterra e Italia. Fue reconocido como el mejor entrenador del año por la FIFA en cuatro ocasiones. El técnico de Setúbal toma las riendas del equipo tras la destitución de Bruno Lage, con el Benfica actualmente en el cuarto lugar de la liga lusa.

Míster José Mourinho 🔴⚪ pic.twitter.com/345gCLC23O — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Las primeras palabras de Mourinho

En su rueda de prensa de presentación, José Mourinho se mostró muy emocionado por su regreso y afirmó que en ningún otro club se ha sentido más honrado o motivado. “Ninguno de los otros clubes gigantes en los que tuve la oportunidad de entrenar me hizo sentir más honrado, con más responsabilidad, más motivado que ser entrenador del Benfica”, afirmó. Mourinho también aseguró sentirse “más vivo que nunca” y que, a lo largo de los años, ha cambiado.

“Soy más altruista, soy menos egocéntrico, pienso menos en mí, pienso más en el bien que puedo hacer a los otros, en la alegría que puedo dar a los otros. No soy importante, el Benfica es importante, los aficionados del Benfica son importantes”, añadió, destacando su evolución personal.

Preguntado sobre qué le diría a su “yo” de hace un cuarto de siglo, respondió sin dudar que le diría “lo hizo bien” por la forma en que ha gestionado su carrera, admitiendo que, aunque pudo cometer errores, “las cosas fueron bien”. El técnico calificó su nuevo contrato de “ético” y consideró que el tiempo pactado es suficiente “para ganar competiciones”.

Sobre su debut, que será el sábado contra el AVS en la Liga de Portugal, recordó que no puede cambiar “todo al mismo tiempo”, ya que la mitad de los jugadores están en su segundo día de recuperación tras la derrota del martes en la Liga de Campeones. “Tenemos que entrar en el campo sabiendo que no somos solo 11, que somos muchos millones y pensar en ellos”, explicó.

Para el primer partido, Mourinho planea “meter el dedito, pero muy controlado”, ya que no quiere “desvirtuar la esencia”. Con honestidad, reconoció que “muchas cosas fueron bien hechas por mi antecesor”, Bruno Lage.

Mourinho, quien previamente dirigió al Oporto y al Leiria, vuelve al club de Lisboa 25 años después de su primera etapa, con la misión de revertir el momento actual del equipo.

Fuente: EFE