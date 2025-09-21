Claudia Martínez, el orgullo paraguayo en el “Balón de Oro”

El evento, que se celebrará este lunes 22 de septiembre desde las 16:00 (hora paraguaya) en el teatro Chatelet de París, reunirá a la élite del deporte rey y pondrá a la paraguaya en el foco de la atención mediática. La futbolista de Olimpia compite por el Premio Kopa, que distingue a la mejor jugadora Sub-21 del mundo. Sus rivales son la británica Michelle Agyemang, la colombiana Linda Caicedo, la neerlandesa Wieke Kaptein y la española Vicky López. La nominación de Martínez, que ya está en el radar de los mejores clubes del mundo, marca un hito para el fútbol de su país.

Los otros protagonistas de la gala

La gala del Balón de Oro 2025 también definirá quién se lleva el premio al mejor jugador masculino. El principal enigma de la noche reside en si el galardón será para Ousmane Dembélé o Lamine Yamal. El atacante francés del PSG, que se alzó con cuatro títulos, incluida la Liga de Campeones, parte como favorito. Sus 35 goles y 16 asistencias lo convierten en el estilete del equipo parisino. Sin embargo, la gran cantidad de compañeros nominados podría dispersar los votos a su favor.

Por su parte, el español Lamine Yamal, con 21 goles y 22 asistencias, tiene peores números que Dembélé, pero su proyección a sus 18 años lo apunta como una figura histórica. Si no consigue el premio principal, el joven del Barcelona podría ganar su segundo premio Kopa consecutivo, que distingue al mejor jugador joven. En la misma categoría también compiten el francés Desiré Doué y su compañero Pau Cubarsí.

La categoría femenina y otros premios

En el Balón de Oro femenino, la contienda es más incierta. Las españolas Aitana Bonmati y Alexia Putellas, ganadoras de las últimas cuatro ediciones, llegan mermadas tras no haber logrado el título europeo. Si se considera el éxito de los equipos, el premio podría recaer en las inglesas Alessia Russo, Leah Williamson, o Chloe Kelly, campeonas de la Eurocopa y de la Champions League.

Por primera vez, se entregará el premio Yashin a la mejor portera, al que aspira la española Cata Coll. En la rama masculina, el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez busca un tercer éxito consecutivo.

En cuanto a los entrenadores, Luis Enrique emerge con fuerza por los cuatro títulos obtenidos con el PSG, al igual que la neerlandesa Sarina Wiegman en el femenino. Finalmente, el PSG también es el gran favorito para llevarse el premio a club del año en el apartado masculino, mientras que en el femenino la competencia es más reñida.