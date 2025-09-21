Fútbol Internacional

LaLiga de España: Barça gana, sin Yamal

El Barcelona, liderado por Pedro González “Pedri” en la sala de máquinas, encadenó este domingo su tercera victoria sin su estrella, Lamine Yamal, ante el Getafe (3-0), al que neutralizó en el primer tiempo con un doblete de Ferran Torres y sentenció en el segundo con un tanto de Dani Olmo.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 20:27
El centrocampista del Barcelona Pedri (i) lucha con Adrián Liso del Getafe, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga que FC Barcelona y Getafe CF disputan este domingo en el Estadi Johan Cruyff.
El centrocampista del Barcelona Pedri (i) lucha con Adrián Liso del Getafe, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga que FC Barcelona y Getafe CF disputan este domingo en el Estadi Johan Cruyff. Alejandro García

El equipo azulgrana, que sigue sin conocer la derrota en LaLiga EA Sports con un balance de 13 puntos de 15 posibles, mantuvo la buena línea mostrada ante el Valencia (6-0) y el Newcastle (1-2) contra un rival que planteó un duelo rocoso en el Estadio Johan Cruyff.

El chileno Alexis Sánchez volvió a volar en el fútbol español a sus 36 años y más de once años después marcó en LaLiga para dar el triunfo al Sevilla ante el Alavés.

* Resultados de la quinta fecha: Viernes: Betis 3-Real Sociedad 1; Sábado: Girona 0-Levante 4, Real Madrid 2-Espanyol 0, Alavés 1-Sevilla 2, Villarreal 2-Osasuna 1, Valencia 2-Athletic 0; Ayer: Rayo 1-Celta 1, Mallorca 1-Atlético de Madrid 1, Elche 1-Real Oviedo 0 y Barcelona 3-Getafe 0.

* Posiciones: Real Madrid 15 puntos, Barcelona 13, Villarreal y Espanyol 10; Elche, Betis, Atlétic y Getafe 9; Sevilla, Alavés y Valencia 7; Atlético de Madrid y Osasuna 6; Rayo y Celta 5; Levante 4, Real Oviedo 3, Real Sociedad y Mallorca 2; Girona 1.

