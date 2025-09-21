LaLiga de España: Barça gana, sin Yamal

El equipo azulgrana, que sigue sin conocer la derrota en LaLiga EA Sports con un balance de 13 puntos de 15 posibles, mantuvo la buena línea mostrada ante el Valencia (6-0) y el Newcastle (1-2) contra un rival que planteó un duelo rocoso en el Estadio Johan Cruyff.

Lea más: Aston Villa no puede con el Sunderland de Alderete

El chileno Alexis Sánchez volvió a volar en el fútbol español a sus 36 años y más de once años después marcó en LaLiga para dar el triunfo al Sevilla ante el Alavés.

* Resultados de la quinta fecha: Viernes: Betis 3-Real Sociedad 1; Sábado: Girona 0-Levante 4, Real Madrid 2-Espanyol 0, Alavés 1-Sevilla 2, Villarreal 2-Osasuna 1, Valencia 2-Athletic 0; Ayer: Rayo 1-Celta 1, Mallorca 1-Atlético de Madrid 1, Elche 1-Real Oviedo 0 y Barcelona 3-Getafe 0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Posiciones: Real Madrid 15 puntos, Barcelona 13, Villarreal y Espanyol 10; Elche, Betis, Atlétic y Getafe 9; Sevilla, Alavés y Valencia 7; Atlético de Madrid y Osasuna 6; Rayo y Celta 5; Levante 4, Real Oviedo 3, Real Sociedad y Mallorca 2; Girona 1.