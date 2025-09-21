Aston Villa no puede con en Sunderland de Alderete

Los “Villanos”, que venían del mazazo de ser eliminados entre semana en la Copa de la Liga en penales contra el Brentford, no recuperaron la inercia ganadora ante el Sunderland, que jugó con uno menos desde la media hora de partido por expulsión de Reinildo, pero aguantaron el 0-0 hasta el 67, cuando Matt Cash abrió la lata e hizo el primer gol en Premier este curso.

El ex del Atlético de Madrid pegó una patada desde el suelo a Cash cuando ambos estaban forcejeando y se ganó la tarjeta roja, dejando a su equipo con uno menos con más de 60 minutos por disputarse.

La expulsión, sin embargo, no aplacó al recién ascendido Sunderland, que de hecho jugó sus mejores minutos del encuentro con unos menos y llegó a rozar el 1-0 en un remate del paraguayo Omar Alderete al larguero.

Pero al Sunderland se le pinchó el globo cuando su portero Robin Roefs cometió el error de la jornada al tratar de blocar un disparo de Cash desde treinta metros.

Aunque a primera vista parecía un golazo, lo cierto es que el arquero holandés se la tragó al no seguir bien la trayectoria del disparo.

Ese tanto podría haber acabado de derribar a los “Black Cats”, pero otra vez demostraron que no han venido a la Premier League de paseo y para volver al Championship el año que viene.

Apenas diez minutos después del gol de Cash, Granit Xhaka aprovechó la pasividad de la defensa del Villa para cabecear desde la frontal un balón suelto. Wilson Isidor le ganó la espalda a Cash, protagonista de todas las jugadas importantes del partido, y batió por el primer palo a Emiliano Martínez.

El Villa, tras cinco fechas, está en descenso, con tres puntos, en tanto que el Sunderland es séptimo con ocho unidades. EFE