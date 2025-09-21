Óscar Romero y Alan Benítez, sin entrenador en el Inter de Porto Alegre

En un breve comunicado, el Inter agradeció a Machado por su labor, y le deseó éxito en el futuro. La derrota contra el rival de su derbi fue el golpe final para el entrenador, que ya venía con su puesto en la cuerda floja desde la eliminación del equipo en la Copa Libertadores, a manos del Flamengo.

Lea más: Argentina: Paraguayo Ferreira anota en triunfo sobre River

Aunque en su momento la dirigencia del club desmintió los rumores de su salida y le dio un voto de confianza, la mala campaña continuó. Machado dirigió cuatro partidos más, con un saldo de tres derrotas y una sola victoria.

El técnico de 50 años había llegado al Inter en julio de 2024, en reemplazo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Durante su tiempo en el club, Machado dirigió 73 partidos. Pese a que se le había renovado el contrato hasta fines de 2026 a principios de este año, su ciclo en el club ‘gaúcho’ llegó a su fin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, el Internacional de Porto Alegre se encuentra en la decimotercera posición en el Brasileirão, con 27 puntos. Ahora, los paraguayos Romero y Benítez esperan la llegada de un nuevo estratega que pueda cambiar el rumbo del equipo.