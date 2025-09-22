Sarina Wiegman, la mejor entrenadora del mundo

Wiegman, de 55 años, demostró su maestría táctica al frente del equipo inglés, llevándolas a la victoria en la Eurocopa de Suiza 2025 tras una dramática final contra España que se definió en penales. Con este reconocimiento, releva en el palmarés a la estadounidense Emma Hayes, ganadora el año anterior.

La entrenadora subió al estrado para agradecer el trabajo de sus jugadoras, destacando que sin ellas, el premio no habría sido posible. Wiegman también aprovechó la oportunidad para lanzar un poderoso mensaje: “Tenemos que asumir la responsabilidad y tener nuestra identidad... espero que sigamos trabajando y luchando juntos contra la misoginia y contra el racismo. El fútbol siempre tiene que unir y nunca dividir”.

Para Wiegman, el premio tiene un significado especial por llevar el nombre de Johan Cruyff, a quien admira por su creencia en el poder del deporte. “Creo en lo que él creía, sigamos adelante”, concluyó la entrenadora, dejando claro su compromiso con la inclusión y el crecimiento del fútbol femenino.