Fútbol Internacional

Fluminense vs. Lanús: Horario, formaciones y dónde ver en vivo

Fluminense de Rubén Lezcano y Lanús de Ronaldo Dejesús y José Canale disputan hoy la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 10:13
Adan González

La Copa Sudamericana 2025 define hoy al primer semifinalista: Fluminense de Rubén Lezcano o Lanús de Ronaldo Dejesús y José Canale. El Tricolor carioca y el Granate disputan la revancha de los cuartos de final: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La llave está a favor de los argentinos, que ganaron 1-0 hace una semana con gol de Marcelino Moreno. Dirige Jesús Valenzuela con VAR de Ángel Arteaga.

Los jugadores de Lanús celebran un gol en el partido contra Fluminense por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, en Lanús, Argentina.
Fluminense vs. Lanús: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30horas

Colombia: 19:30horas

Perú: 19:30horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Fluminense vs. Lanús: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Fluminense vs. Lanús: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

La formación de Fluminense vs. Lanús en la Copa Sudamericana 2025

Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna.

DT: Renato Portaluppi.

La formación de Lanús vs. Fluminense en la Copa Sudamericana 2025

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

