Fluminense vs. Lanús: Horario, formaciones y dónde ver en vivo

La Copa Sudamericana 2025 define hoy al primer semifinalista: Fluminense de Rubén Lezcano o Lanús de Ronaldo Dejesús y José Canale. El Tricolor carioca y el Granate disputan la revancha de los cuartos de final: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La llave está a favor de los argentinos, que ganaron 1-0 hace una semana con gol de Marcelino Moreno. Dirige Jesús Valenzuela con VAR de Ángel Arteaga.
Fluminense vs. Lanús: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30horas
Colombia: 19:30horas
Perú: 19:30horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas
Estados Unidos - Este: 20:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 02:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Fluminense vs. Lanús: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Fluminense vs. Lanús: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
La formación de Fluminense vs. Lanús en la Copa Sudamericana 2025
Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna.
DT: Renato Portaluppi.
La formación de Lanús vs. Fluminense en la Copa Sudamericana 2025
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo.
DT: Mauricio Pellegrino.