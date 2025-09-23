Fluminense vs. Lanús: Horario, formaciones y dónde ver en vivo

La Copa Sudamericana 2025 define hoy al primer semifinalista: Fluminense de Rubén Lezcano o Lanús de Ronaldo Dejesús y José Canale. El Tricolor carioca y el Granate disputan la revancha de los cuartos de final: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La llave está a favor de los argentinos, que ganaron 1-0 hace una semana con gol de Marcelino Moreno. Dirige Jesús Valenzuela con VAR de Ángel Arteaga.

Fluminense vs. Lanús: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30horas

Brasil: 21:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 21:30horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30horas

Colombia: 19:30horas

Perú: 19:30horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Lea más: Racing vs. Vélez Sarsfield: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Fluminense vs. Lanús: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Fluminense vs. Lanús: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Fluminense vs. Lanús en la Copa Sudamericana 2025

Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna.

DT: Renato Portaluppi.

La formación de Lanús vs. Fluminense en la Copa Sudamericana 2025

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.