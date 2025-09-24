Copa Liga Inglesa: Newcastle y Tottenham avanzan con autoridad

En Londres, el Tottenham venció 3-0 al Doncaster, de League One, gracias a un espectacular gol de chilena de João Palhinha en el minuto 14.

Apenas tres minutos después, un centro de Wilson Odobert desde la banda izquierda provocó el infortunio de Jay McGrath, que al intentar despejar acabó introduciendo el balón en su propia portería. Brennan Johnson puso el tercero tras un gran pase de Lucas Begvall.

Por su parte, el Newcastle derrotó 4-1 al Bradford City con un gol de Joelinton para abrir el marcador en el 17. Sólo dos minutos después, William Osula amplió la ventaja tras recibir un pase en profundidad de Bruno Guimarães y definir con precisión.

Ya en la segunda parte, el propio Guimarães volvió a asistir a Joelinton para que firmara su doblete. El Bradford recortó distancias con un gol de Andy Cook tras un error en la salida de balón, pero Osula selló el definitivo 4-1 ocho minutos después.

Ambos equipos se suman a los ya clasificados para octavos de final, entre ellos Manchester City, Chelsea, Liverpool y Crystal Palace.