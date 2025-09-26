Sergio Busquets anuncia su retiro del fútbol al final de la temporada de la MLS

El futbolista de 37 años compartió la noticia a través de un emotivo video en sus redes sociales, confirmando el fin de su trayectoria de casi 20 años. “Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional... El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje,” expresó Busquets en el video. Y concluyó: “Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”.

El mediocampista español, quien dejó su impronta con su estilo de juego deja atrás un palmarés envidiable. Como pieza fundamental del “tiki-taka”, conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección Española (con la que disputó 143 partidos) y fue el motor en una de las etapas más gloriosas del FC Barcelona. Con el club de su vida, donde jugó 722 partidos, logró nueve Ligas de España y tres títulos de Champions League, entre muchos otros trofeos.

El mediocampista se unió al Inter Miami en 2023, siguiendo los pasos de su amigo y excompañero Lionel Messi, para vivir una “nueva experiencia” en Estados Unidos. Hasta la fecha, el pivote lleva 105 compromisos con el equipo de “Las Garzas”, donde quiso “aportar mi granito de arena” antes de su despedida definitiva.

