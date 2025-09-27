Brasileirão: Flamengo pone en juego liderato ante Corinthians

Tras garantizar su clasificación a semifinales de la Libertadores el jueves, cuando venció en los penaltis a Estudiantes, tras caer por 1-0 en Argentina en el partido de vuelta de cuartos de final, el conjunto carioca no necesita reservar titulares hoy ya que su próximo partido por el torneo continental, contra Racing, está previsto para el 22 de octubre.

El equipo dirigido por Filipe Luis necesitará de toda su fuerza en São Paulo, ya que un revés puede costarle el primer lugar en la clasificación.

Ello debido a que Flamengo está en la cima con 51 puntos, con tan sólo una unidad de ventaja sobre Cruzeiro y dos unidades sobre Palmeiras, que jugaban ayer y además, tiene un partido a menos que el líder.

El Fortaleza de Adam Bareiro (suplente) se impuso 1-0 a Sport Recife.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy