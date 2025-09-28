Gustavo Gómez, a la cancha con el ojo visiblemente dañado

La impactante lesión se produjo durante un enfrentamiento con Maximiliano Salas, jugador de River Plate, en un compromiso de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, en el estadio Allianz Parque, en el que se vio obligado a avandonar el campo en el minuto 61. A pesar del evidente dolor y la alarmante inflamación que todavía presentaba, el central paraguayo ingresó al terreno de juego en el siguiente encuentro por la fecha 25 del Brasileirão, que cocluyó con derrota de visitante ante Bahía, en el Arena Fonte Nova.

Derrota que Complica al Palmeiras

El partido, disputado en casa del Bahía, finalizó con una derrota de 1-0 a favor del equipo local. Este resultado fue un duro golpe para el Palmeiras, ya que le impidió recortar distancias en la tabla de posiciones y acercarse al líder, Flamengo. Cabe destacar que tanto Palmeiras como Flamengo tienen dos partidos pendientes, lo que podría alterar la parte alta de la tabla en las próximas fechas de la siempre competitiva Serie A brasileña. En el mismo encuentro, otro futbolista paraguayo tuvo minutos. Ramón Sosa ingresó al campo faltando 15 minutos para la finalización, en reemplazo de Felipe Anderson. Sin embargo, su participación fue discreta y no tuvo mayor injerencia en las acciones ofensivas del equipo paulista.

O NEGÓCIO TÁ FEIO... 😳🤕 Mesmo com um machucado no olho, Gustavo Gómez iniciou a partida contra o Bahia como titular.#FutebolNaESPN pic.twitter.com/AyR8dYvZEx — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 28, 2025

La valentía de Gustavo Gómez para jugar a pesar de la notoria y dolorosa lesión ha generado una ola de comentarios que mezclan preocupación y admiración entre aficionados y expertos. Su decisión subraya tanto el alto nivel de compromiso con el club paulista como la exigencia física y mental del fútbol sudamericano de élite. Mientras Palmeiras busca reorganizarse tras esta derrota para mantenerse en la pelea por el liderato, se espera que el cuerpo médico del club monitorice de cerca la evolución del rostro de defensor guaraní, en los próximos días, ante la necesidad de asegurar su pronta y completa recuperación.