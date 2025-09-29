Buen panorama para la Albirroja tras el estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Luego de la victoria sobre Panamá (3-2), la Albirrojita afrontará su segundo juego con la chance de asegurar su pase a la siguiente fase, de obtener una victoria sobre el seleccionado asiático.

El equipo comandado por el entrenador Antolín Alcaraz tuvo que extremar recursos para sumar los primeros tres puntos en el certamen ecuménico, en una jornada donde tocó remontar desde atrás luego del tempranero gol de los centroamericanos, a los cinco de iniciado el juego.

Alexandro Maidana (42’) puso la paridad para la representación guaraní, que a los 62’ pasó al frente gracias al gol de Enso González. Panamá se puso a la par al minuto 76 y, cuando todo parecía indicar que el encuentro culminaba en empate, apareció la figura de Tiago Caballero, en el minuto 90+4 para sellar la victoria, en un partido donde era fundamental sumar los tres puntos, que nos permite compartir la punta del Grupo B con Ucrania, que se impuso a Corea del Sur.

Apoyo de Alfaro

El entrenador de la selección absoluta, Gustavo Alfaro, estuvo acompañando a los chicos en el debut, brindando inclusive una charla motivacional antes del arranque del compromiso. Con su presencia en Chile, Alfaro sigue demostrando un compromiso muy importante con todas las divisiones de la selección nacional, apoyo que genera más confianza en los chicos.