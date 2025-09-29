El regreso a Stamford Bridge del “Ya No Tan Special One” José Mourinho

"Siempre seré un ‘Blue’, formo parte de su historia y ellos de la mía“, declaró Mourinho el lunes en rueda de prensa. No obstante, el DT avisó que visita Londres “como un ‘Rojo’ (color del Benfica) y quiero ganar“.

El controvertido entrenador, de 62 años, llega al Benfica tras su destitución del Fenerbahçe turco en agosto. Afirma ser más “humilde” y “altruista” en los últimos tiempos, aunque durante su reciente presentación con el club luso recordó que, pese a la opinión general de que su mejor época ya pasó, llevó a la Roma a dos finales europeas no hace tanto. Mourinho ha conquistado la Champions con el Oporto y el Inter de Milán, tres títulos de la Premier League con el Chelsea y una Liga con el Real Madrid.

El presidente del Benfica, Rui Costa, ha negado que el fichaje de ‘Mou’ sea una jugada estratégica de cara a su reelección, insistiendo en que “Mourinho es el entrenador del Benfica porque creemos que reúne los requisitos para dirigir un club como el nuestro”. El inicio de su segunda etapa en el Benfica (25 años después) ha sido irregular: una holgada victoria ante el modesto AVS, un decepcionante empate en casa ante el Rio Ave, y una victoria 2-1 ante el Gil Vicente el viernes.

Stamford Bridge presentará un lleno total este martes, no tanto por la entidad del Benfica, sino por el deseo de muchos aficionados de volver a ver a Mourinho en acción, un DT que siempre acapara tanta atención en el banquillo como en el campo.

Al igual que Mourinho, el Chelsea ha perdido su aura de equipo top europeo en los últimos años, con el Manchester City y el Liverpool por encima. A pesar de ser campeones del mundo, los Blues no han comenzado bien la temporada, lo que llevó a una asociación de seguidores a lanzar: “Dejen de explotar nuestra lealtad”. Sin embargo, el Chelsea conquistó el Mundial de Clubes y la Conference League el pasado verano, poniendo fin a una sequía de cuatro años sin títulos. “Durante un par de años fue duro. Para alguien que ama el club fue duro”, afirmó Mourinho sobre el duro peregrinar de su exequipo.

Mourinho estableció una fuerte conexión con la afición del Chelsea en su primera etapa bajo Roman Abramovich, llegando incluso a lanzar su chaqueta y su medalla de campeón al público en 2006. No obstante, la relación se hizo tensa cuando regresó con el Manchester United en 2017, siendo llamado ‘Judas’ por algunos seguidores. En ese mismo contexto, ‘Mou’ levantó tres dedos hacia la grada para recordar las tres ligas que llevó a las vitrinas del club. Posteriormente, el portugués entrenó al Tottenham, rival histórico de los Blues.

“Si la afición se muestra fantástica conmigo, por mí fantástico. Si no, está bien y no hay problema, pero yo soy feliz por volver”, declaró Mourinho, quien probablemente reciba una bienvenida calurosa que, con el discurrir del partido y sus gestos desde la zona técnica, podría tornarse hostil.

Ambos equipos llegan con la necesidad imperiosa de ganar, luego de sendas derrotas en el estreno: el Benfica cayó ante el Qarabag y el Chelsea perdió en Múnich frente al Bayern.

