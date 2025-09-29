FIFPRO pide frenar la sobrecarga en el fútbol

El informe de la temporada 2024-25, titulado “Sobrecargados de trabajo y desprotegidos”, concluye que la incesante expansión de las competiciones está generando una demanda sin precedentes que pone en riesgo el bienestar y la salud de los futbolistas. El sindicato utilizó datos de 1.500 jugadores y, por primera vez, incorporó el factor del calor extremo en sus conclusiones, que impacta directamente el rendimiento y la planificación de los torneos.

El estudio señala que el fútbol es una excepción global al ofrecer mucho menos tiempo de recuperación después de la temporada que otros deportes. Maheta Molango, miembro de la junta directiva de FIFPRO, fue contundente: “Los jugadores se lesionan o no pueden rendir al máximo porque se les exige hasta el límite”. Se destaca que, mientras expertos recomiendan 28 días de descanso fuera de temporada y otros 28 de pretemporada, clubes como el Chelsea (campeón del Mundial de Clubes) solo dieron 13 días de pretemporada a sus jugadores. Las ventanas internacionales con menos de 48 horas de descanso aumentan aún más la tensión.

La preocupación se centra especialmente en los futbolistas menores de 18 años, cuyas estructuras corporales son aún vulnerables. El doctor Darren Burgess, responsable del consejo asesor de FIFPRO, advierte que la sobrecarga en jóvenes puede provocar “daños estructurales a largo plazo”. El caso de Lamine Yamal y sus 130 partidos es la prueba más clara de la falta de precaución. Además, la carga recae fuertemente en la Liga española, ya que ocho de los diez futbolistas con más partidos jugados la temporada pasada militan en clubes como el Real Madrid y el Barcelona, con Federico Valverde a la cabeza con 58 encuentros.

FIFPRO insta a los organismos rectores del fútbol a tomar ejemplo de otras ligas de élite, como la NBA, la AFL australiana o la Major League Baseball, que garantizan a sus deportistas entre 14 y 15 semanas de descanso entre temporadas. El sindicato sostiene que, sin el mínimo de 28 días de descanso y 28 días de pretemporada, la salud y el rendimiento óptimo de los jugadores están comprometidos, siendo la única forma de prevenir lesiones y asegurar su preparación.

Fuente: EFE