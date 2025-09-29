Valencia demanda a Netflix y Conspiraçao Films por el documental ‘Baila, Vini’

Según avanzó el diario deportivo AS y confirmó la Agencia EFE, la demanda fue interpuesta en los juzgados de Valencia. La acción judicial se centra en la cobertura que el documental da al incidente ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el estadio de Mestalla, donde Vinícius Jr. denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos aficionados.

El club exige una rectificación inmediata ante lo que considera una “injusticia” y falsedades cometidas con la afición valencianista. La controversia se intensifica debido a un clip de TikTok incluido en el documental, que corresponde al momento de la expulsión del jugador. Las imágenes están subtituladas con la palabra ‘mono’ y no con el grito mayoritario de ‘Tonto, tonto’, que despidió al jugador de Mestalla tras su expulsión. El Valencia ha solicitado la modificación de estos subtítulos por considerarlos “manipulados” y “falsos”.

El Valencia exige a Netflix y a la productora que, una vez resuelto el caso, se incluya la sentencia judicial en el documental. Tras el incidente de mayo de 2023, Vinícius identificó a uno de los agresores, y posteriormente el Valencia y la Policía identificaron a otros dos seguidores que también realizaron gestos racistas.

Los tres aficionados fueron juzgados y condenados en un juicio con conformidad de las partes, como autores de un delito contra la integridad moral con el agravante de discriminación por motivos racistas. La condena incluye una pena de 8 meses de prisión y la prohibición de acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de Liga y de la Federación Española de Fútbol durante 2 años.

La demanda del Valencia busca limpiar la imagen del club y de su base de aficionados ante lo que considera una tergiversación de los hechos en la producción audiovisual.

