Champions League: Paliza del Real Madrid al Kairat

Tras un trepidante inicio del conjunto kazajo, el astro francés adelantó a los suyos desde el punto fatídico en el 26’ y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52’, antes de un potente remate en la media luna en el 73’.

Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza, en el 83’ y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90’+3’) certificó la manita de los madrileños.

Bayern no deja dudas

El Bayern Múnich no dejó espacio alguno para las dudas y ratificó su favoritismo ante el Pafos con una goleada por 1-5 en la Liga de Campeones. Los goles para el club bávaro fueron obras de Kane (15’ y 34’), Guerreiro (22’), Jackson (31’) y Olise (68’); mientras que descontó Orsic (45’).

El Atlético también golea

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano.

Los pupilos de Diego Simeone concretaron la goleada gracias a Giacomo Raspadori (4’), Robin Le Normand (33’), Antoine Griezmann (45’+1’), Giuliano Simeone (70’) y Julián Álvarez (82’).

* Resultados, martes: Atalanta 2-Brujas 1, Kairat Almaty 0-Real Madrid 5, Atlético de Madrid 5-Eintracht Fráncfort 1, Bodo/Glimt 2-Tottenham 2, Chelsea 1-Benfica 0, Galatasaray 1-Liverpool 0, Inter 3-Slavia de Praga 0, Marsella 4-Ajax 0 y Pafos 1-Bayern de Múnich 5.

* Programación: miércoles: 13:45: Qarabag-FC Copenhague y Unión St-Gilloise-Newcastle; 16:00: Borussia Dortmund-Athletic, Villarreal-Juventus, Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven, Barcelona-París Saint Germain, Mónaco-Manchester City, Nápoles-Sporting de Lisboa y Arsenal-Olympiakos; cerrando la segunda fecha de la Champions.