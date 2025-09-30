Fútbol Internacional

Champions League: Paliza del Real Madrid al Kairat

El Real Madrid cumplió este martes al arrollar 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con tres goles de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la fase de la liguilla de la Champions.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 20:10
Kylian Mbappé, del Real Madrid, pasa el balón por encima del portero y concreta uno de los tres goles en el triunfo frente al Kairat.
MAXIM SHIPENKOV

Tras un trepidante inicio del conjunto kazajo, el astro francés adelantó a los suyos desde el punto fatídico en el 26’ y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52’, antes de un potente remate en la media luna en el 73’.

Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza, en el 83’ y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90’+3’) certificó la manita de los madrileños.

Bayern no deja dudas

El Bayern Múnich no dejó espacio alguno para las dudas y ratificó su favoritismo ante el Pafos con una goleada por 1-5 en la Liga de Campeones. Los goles para el club bávaro fueron obras de Kane (15’ y 34’), Guerreiro (22’), Jackson (31’) y Olise (68’); mientras que descontó Orsic (45’).

El Atlético también golea

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano.

Los pupilos de Diego Simeone concretaron la goleada gracias a Giacomo Raspadori (4’), Robin Le Normand (33’), Antoine Griezmann (45’+1’), Giuliano Simeone (70’) y Julián Álvarez (82’).

* Resultados, martes: Atalanta 2-Brujas 1, Kairat Almaty 0-Real Madrid 5, Atlético de Madrid 5-Eintracht Fráncfort 1, Bodo/Glimt 2-Tottenham 2, Chelsea 1-Benfica 0, Galatasaray 1-Liverpool 0, Inter 3-Slavia de Praga 0, Marsella 4-Ajax 0 y Pafos 1-Bayern de Múnich 5.

* Programación: miércoles: 13:45: Qarabag-FC Copenhague y Unión St-Gilloise-Newcastle; 16:00: Borussia Dortmund-Athletic, Villarreal-Juventus, Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven, Barcelona-París Saint Germain, Mónaco-Manchester City, Nápoles-Sporting de Lisboa y Arsenal-Olympiakos; cerrando la segunda fecha de la Champions.

