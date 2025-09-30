Omar Alderete en el once ideal de la Premier League

La gran actuación del oriundo de Ciudad del Este no solo fue fundamental para sellar la victoria de su equipo, sino que capturó la atención de uno de los máximos goleadores históricos de la Premier Legue, Alan Shearer. El prestigioso exdelantero incluyó al paraguayo, quien es pieza clave en la Selección Paraguaya, en su once estelar de la sexta fecha. Esta distinción es parte de una tradición exfutbolista inglés quien previamente ha reconocido el talento de otros paraguayos, como Miguel Almirón, y subraya el gran momento futbolístico de Omar Alderete y su valioso aporte defensivo y ahora también ofensivo al Sunderland.

Ser reconocido por una leyenda de la Premier League es un logro mayúsculo para cualquier futbolista, especialmente para un defensor paraguayo en la liga más competitiva del mundo. En la selecta alineación de Shearer, Alderete compartió honores con figuras de renombre como Declan Rice y Erling Haaland, entre otros. Esta inclusión, junto con el reconocimiento al técnico Oliver Glassne del Crystal Palace, destaca el impacto positivo que los talentos sudamericanos están teniendo. La consolidación del canterano azulgrana reafirma el prestigio que van ganando los jugadores paraguayos en el fútbol internacional.

Alan Shearer's standout stars from the weekend! ⭐️ — Premier League (@premierleague) September 30, 2025

El equipo ideal está conformado por: Robin Roefs (Sunderland) en el arco; Omar Alderete (Sunderland), Marc Guehi (Crystal Palace), y Tyrick Mitchell (Crystal Palace) en defensa; Ismaila Sarr (Crystal Palace), Adam Wharton (Crystal Palace), Declan Rice (Arsenal), y Jeremy Doku (Manchester City) en el mediocampo; y Danny Welbeck (Brighton), Erling Haaland (Manchester City), e Igor Thiago (Brentford) en la delantera.