Champions League: Newcastle respira; PSG remonta

Perdido en la zona baja de la Premier League tras un inicio decepcionante (decimoquinto con seis puntos de 18 posibles), el Newcastle no podía permitirse el lujo de pegarse un nuevo batacazo en Europa.

El PSG marca terreno

El defensor del título de la Champions marca su terreno: el PSG logró una victoria in extremis en la cancha del Barcelona (2-1), este miércoles para situarse en el vagón de cabeza de la clasificación en una segunda jornada en la que también ganaron Arsenal y Nápoles.

Lea más: Barcelona vs. PSG y los otros 8 partidos de hoy en Champions

Ordenados según la diferencia de goles, seis equipos han ganado los dos primeros partidos: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter, Arsenal y... ¡Qarabag21.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El modesto equipo azerbaiyano derrotó 2-0 al Copenhague en el primer turno de partidos ayer para codearse con las grandes escuderías del continente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imparable, Erling Haaland sumó un doblete para alcanzar los 52 goles en 50 partidos de Champions en el empate 2-2 del Manchester City en el estadio del Mónaco.

Entre los favoritos, el Arsenal sumó su segunda victoria ante el correoso Olympiakos. El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador (13) y solo en el descuento el ídolo local Bukayo Saka logró la sentencia.

Menos apuros pasó un clásico de la competición como el Borussia Dortmund, 4-1 en su estadio al Athletic. Por el equipo amarillo marcaron el sueco Daniel Svensson (28), el británico Carney Chukwuemeka (50), el guineano Serhou Guirassy (82) y Julian Brandt (90+1).

El Athletic, que no pudo contar por lesión con su estrella Nico Williams, había recortado distancias a través de Gorka Guruzeta (61).

En otro juego, el Bayer Leverkusen y PSV Eindhoven igualaron 1-1.