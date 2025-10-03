Marcelino igualará a Pellegrini en partidos en el Villarreal: "Un título sería lo máximo"

"Tengo muchísima alegría, una satisfacción muy grande. Indica que este cuerpo técnico y que los dirigentes, que son los que marcan nuestros destinos con los resultados, también lo están y que tenemos una complicidad grande a nivel profesional y personal", señaló en una rueda de prensa previa al duelo correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

"Un título sería lo máximo pero es difícil en España, muy difícil. Hay dos transatlánticos, otro equipo enorme y Europa es Europa. El Villarreal teniendo momentos excepcionales sólo ha ganado un título que a su vez es mucho. Indica la dificultad y la grandeza", añadió.

Marcelino vive su segunda etapa en el club, tras una primera que fue de la temporada 2012-2013 a la 2015-2016 y regresar a mitad de la 2023-2024.

"La primera etapa fue muy exitosa, llegamos en una situación muy difícil, posiblemente de las más difíciles del club en su historia reciente, pero todo salió bien. Luego se separaron los caminos pero quedó el poso de que se podían volver a unir", recordó.

"En la segunda, llegamos en una situación complicada pero bastante menos que la anterior vez y las cosas van muy bien; veremos al final del trayecto si van tan bien como hasta ahora. Estoy muy contento y muy agradecido, a Fernando (Roig), a la directiva a todos los trabajadores. Es un club familiar, donde la profesionalidad se premia", recalcó.

El técnico suma ciento ochenta y cuatro partidos de Liga, veintiún partidos en Segunda División, veinte partidos de Copa del Rey, treinta y un partidos de Liga Europa y dos partidos de Liga de Campeones, con un balance de ciento veintinueve victorias, sesenta y cinco empates y sesenta y cuatro derrotas.