Arsenal asalta el liderato en la Premier League

Los Gunners, con 16 puntos, se irán al parón de selecciones seguidos por los Reds (2º, 15) que podrían verse incluso alcanzados hoy por el Crystal Palace (5º, 12 puntos).

Precisamente contra los Eagles arrancó la semana horrible para el Liverpool, derrotado por primera vez en la temporada el pasado sábado en su desplazamiento a Selhurst Park (2-1).

Lea más: El United de Diego León venció al Sunderland de Omar Alderete

Por su parte, el Manchester United amortiguó su momento de crisis con una victoria convincente contra el Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete de titular, por 2-0 y suma tres triunfos consecutivos en Old Trafford por primera vez desde que contrató a Rúben Amorim en noviembre de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los goles de Mason Mount y de Benjamin Sesko, que ha marcado por segunda jornada consecutiva, permiten a los ‘Red Devils’ conseguir su segunda victoria en los últimos tres partidos y relajar la situación de Rúben Amorim.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El reciente ascendido Sunderland sigue por encima del United, con once puntos, equipo que tuvo en el banco a Diego León.

* Resultados y programación de la 7ª jornada de la Premier League: Viernes: AFC Bournemouth 3-Fulham 1; Sábado: Leeds 1-Tottenham 2, Arsenal 2-West Ham 0, Manchester United 2-Sunderland 0 y Chelsea 2-Liverpool 1. Domingo, 10:00: Wolverhampton vs. Brighton, Aston Villa vs. Burnley, Everton vs. Crystal Palace y Newcastle vs. Nottingham. 12:30: Brentford vs. Manchester City.

* Los primeros: Arsenal 16, Liverpool 15, Tottenham 14, Bournemouth 14, Crystal Palace 12, Chelsea 11, Sunderland 11, Manchester City 10, Manchester United y Everton 8.