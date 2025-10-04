Bundesliga: Bayern Múnich vence a Fráncfort

Con 18 puntos de 18 posibles, los hombres de Vincent Kompany ahora tienen cuatro de ventaja sobre el Borussia Dortmund (14), cinco sobre el RB Leipzig (13) y siete sobre el Bayer Leverkusen (11).

Luis Díaz abrió el marcador tras 14 segundos, luego de un centro de Serge Gnabry. Harry Kane duplicó la ventaja para los muniqueses con un magnífico disparo raso con rosca, tras pase de Díaz, marcando su 11º gol en la Bundesliga y el 18º en 10 partidos jugados esta temporada.

Al final del encuentro, en un contraataque, Díaz marcó su primer doblete con los muniqueses, su quinto gol de la temporada.

Antes, el Borussia Dortmund empató 1-1 en casa ante el Leipzig, que abrió el marcador con un tanto de Christoph Baumgartner (7’). Un cuarto de hora más tarde, el brasileño Yan Couto igualó para el equipo local (24).