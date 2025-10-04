LaLiga de España: Real Madrid derrota al Villarreal y vuelve arriba

El Real Madrid venció con comodidad al Villarreal por 3-1 para situarse líder, con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, que juega este domingo ante el Sevilla.

Además de marcar dos goles (47’ y 69’, penal), Vinícius propició la expulsión de Santiago Mourinho, por segunda amarilla, a falta de un cuarto de hora. Kylian Mbappé selló el triunfo (81’) y fue sustituido justo después con molestias.

Por el Villarreal había reducido diferencias con un zarpazo desde la frontal el internacional georgiano Georges Mikautadze (73’).

El Athletic Bilbao frenó su mala racha de seis partidos sin ganar con una victoria en San Mamés ante el Mallorca (2-1).

* Resultados y programación de la octava ronda: Viernes: Osasuna 2-Getafe 1. Sábaado: Real Oviedo 0-Levante 2, Girona 2-Valencia 1, Athletic 2-Mallorca 1 y Real Madrid 3-Villarreal 1; Domingo, 09:00: Alavés vs. Elche. 11:15: Sevilla vs. Barcelona. 13:30: Real Sociedad vs. Rayo y Espanyol vs. Betis. 16:00: Celta vs. Atlético Madrid.

* Principales posiciones: Real Madrid 21 puntos, Barcelona 19, Villarreal 16, Elche y Athletic 13; Atlético Madrid, Betis y Espanyol 12; Getafe 11, Sevilla y Osasuna 10.