Palmeiras transfiere a jugadora por valor récord

“Se trata de la mayor venta de la historia del fútbol femenino brasileño y una de las mayores del mundo”, subrayó en un comunicado el club de São Paulo.

Palmeiras mantendrá en sus filas a la jugadora, de 24 años, hasta el final de temporada. Amanda Gutierres llegará en enero al Legacy, institución de expansión que debutará en la próxima campaña de la NWSL, la liga estadounidense femenina de fútbol. El monto puede subir por bonificaciones, agregó el Verdão.

La transferencia récord en la historia del balompié femenino fue la de la francesa Grace Geyoro, del París Saint-Germain al London City Lionesses en septiembre pasado, estimada en 1,9 millones de dólares.

Gutierres estuvo entre las nominadas al Balón de Oro 2025 en el fútbol femenino, un premio que ganó la española Aitana Bonmatí, figura del FC Barcelona.

La futbolista nacida en el estado de Paraná, sur de Brasil, quedó en el 21º puesto en las votaciones, tras haber sido una de las máximas artilleras de la última Copa América, que ganó Brasil.

“La estrella brasileña Amanda Gutierres está lista para unirse a nuestro equipo en 2026. ¡Vamos Guti!” , publicó en redes sociales el Boston Legacy al confirmar el fichaje. “Bienvenida, crack” , lanzó en portugués.

Hasta ahora, el mayor fichaje que involucraba a una brasileña era el de la central Tarciane, en febrero, cuando el Lyon francés pagó el equivalente a 960.000 dólares al Houston Dash de la NWSL. Era también el récord para una jugadora sudamericana. AFP