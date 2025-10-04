Sorpresa, Brasil queda afuera del Mundial Sub 20 de Chile

En el otro encuentro de la misma serie, México (5) derrotó 1-0 a la ya clasificada Marruecos (6) para ocupar el segundo lugar y también avanzar a los octavos de final. Tercera quedó la representación de España, con cuatro unidades.

En el último turno de la jornada, Argentina e Italia definían el primer lugar del Grupo D, el primero con seis puntos antes del último partido y el segundo con cuatro unidades. En el otro compromiso del grupo, Cuba (1) buscaba su clasificación frente a Australia (0).

Este domingo se completa la fase de Grupos, con los partidos de las series E y F. Estados Unidos, con 6 puntos, enfrenta a Sudáfrica (3), mientras que Francia (3) mide a Nueva Celedonia (0), ambos juegos en simultáneo desde las 17:00 de nuestro país.

A las 20:00 se miden Arabia Saudita (0) con Noruega (4) y Colombia (6) con Nigeria (3). Al final de la jornada se conocerá al rival de Paraguay en la ronda de octavos de final, juego a celebrarse el próximo miércoles 8, a las 20:00.