Clausura Argentino: Paliza de Boca a Newell’s

Milton Giménez abrió el marcador para el Xeneize, al minuto 7, el mismo amplió en el 24’, y luego fueron Ayrton Costa (32’), Brian Aguirre (50’) y Lautaro Blanco (59’), concretando la victoria de Boca.

* Resultados de la fecha 11: Viernes: Tigre 1-Defensa y Justicia 1, Unión 0-Aldosivi 2 y Argentinos 0-Central Córdoba 0; Sábado: Sarmiento 0-Gimnasia La Plata 1, San Martín (SJ) 0-Instituto 0, Atlético Tucumán 2-Platense 0, Huracán 1-Banfield 0, Lanús 2-San Lorenzo 1; Ayer: Godoy Cruz 1-Independiente 1, Estudiantes 1-Barracas 1, Talleres 0-Belgrano 0, Boca 5-Newell’s 0 y Rosario Central-River; Hoy: (19:00) Riestra vs. Vélez y (21:00) Racing-Independiente Rivadavia.

* Principales posiciones: Serie A: Boca Juniors, Barracas, Unión y Estudiantes 17, Defensa y Justicia, Tigre y Huracán 16; Argentinos Juniors y Central Córdoba 15; Serie B: Deportivo Riestra 22 (*), Vélez 21 (*), Lanús 20, River Plate 18 (*), San Lorenzo 16, Rosario Central (*) y Atlético Tucumán 15; Gimnasia 13, Sarmiento (*) e Instituto 12. (* no disputó aún la fecha 11).