Mundial Sub 20 Chile: Paraguay frente a Noruega en octavos

La selección nacional tendrá como rival el miércoles, en los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile, a su similar de Noruega, juego que arrancará a las 20:00, en el estadio de Talca.

El seleccionado nórdico quedó segundo en el Grupo F por detrás de Colombia, ambos con cinco puntos, tras el empate con Arabia Saudita 1-1, terminando el cuadro árabe en la cuarta posición con un solo punto.

Por su parte, la selección de Colombia también logró un empate ante Nigeria 1-1, ocupando el primer lugar de la serie por juego limpio.

Paraguay cerró la fase de grupos en el segundo lugar del B con cuatro puntos, por detrás de Ucrania que llegó a siete unidades, quedando en la tercera posición Corea del Sur, también con cuatro.

En la etapa inicial del torneo, la Albirroja venció 3-2 a Panamá, empató con Corea del Sur 0-0 y cedió frente a Ucrania por 1-2.

Emparejamientos: Ucrania vs. España, Chile vs. México, Argentina vs. Nigeria, Colombia vs. Sudáfrica, Paraguay vs. Noruega, Japón vs. Francia, Estados Unidos vs. Francia y Marruecos vs. Corea del Sur.

Grupo E, tres con seis

En el Grupo E, tres de las cuatro selecciones culminaron con seis puntos, encabezados por Estados Unidos, Sudáfrica y Francia. Las tres representaciones avanzaron a los octavos de final. Francia cerró con goleada sobre Nueva Celedonia 6-0, mientras que Sudáfrica superó a Estados Unidos por 2-1.