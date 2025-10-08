Mundial Sub 20 Chile: Argentina se toma revancha contra Nigeria y se mete en cuartos

La Albiceleste se adelantó en la primera jugada de peligro que tuvo, cuando una mala salida de Nigeria le quedó al goleador Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen, que sumó su cuarto gol en el torneo en el minuto 2.

Un gran tiro libre del mediocampista Maher Carrizo en el 23 alargó la distancia ante las Águilas verdes en un Estadio Nacional de Santiago casi vacío. Nigeria se volcó al ataque, lo que le permitió a Argentina sentenciar a una defensa con una línea muy adelantada.

Un recuperación en la mitad de la cancha dejó mano a mano ante el arquero a Carrizo, que le permitió al jugador de Vélez hacer su doblete en el 53.

El delantero Mateo Silvetti estiró la cuenta luego de regatear a un rival dentro del área y poner el 4-0 en el 66. La Albiceleste se sacó la espina de ser eliminada por Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub-20 realizado en Argentina en 2023, donde cayeron derrotados 2-0.

Argentina se enfrentará en los cuartos de final a un México liderado por la estrella adolescente Gilberto Mora, que lleva tres goles y dos asistencias en cuatro partidos. El duelo tendrá lugar en el Estadio Nacional en Santiago, el sábado 11 de octubre a las 20:00 hora paraguaya.