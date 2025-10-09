Fútbol Internacional

Argelia es el vigésimo clasificado para el Mundial 2026

La selección de Argelia ha asegurado su boleto para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras vencer 0-3 a Somalia, con lo que se convierte en el vigésimo equipo en certificar su clasificación.

09 de octubre de 2025 - 15:36
La selección de Argelia, la vigésima clasificada al Mundial 2026, liderada por su principal figura, el extremo Riyad Karim Mahrez.
Esta será la quinta participación de Argelia en una fase final mundialista. Además, se une a la lista de clasificados como el cuarto representante de África (CAF), siguiendo los pasos de Marruecos, Túnez y Egipto. La Confederación Africana de Fútbol tiene a su disposición un total de nueve plazas directas y un cupo para el repechaje internacional.

Panorama global de clasificados

El Mundial de 2026 será un torneo ampliado con 48 selecciones. Los tres anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, ya están clasificados de oficio, los tres son representantes de la Concacaf.

En Sudamérica (CONMEBOL), las eliminatorias han concluido con la clasificación de seis equipos: Argentina (la vigente campeona del mundo), Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. Además, Bolivia obtuvo la plaza de repechaje internacional.

Por parte de África (CAF), hasta ahora cuatro selecciones tienen su pase: Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.

En Asia (AFC), seis de las ocho plazas directas ya están adjudicadas a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Esta confederación también otorga un pase para la repesca.

Desde Oceanía (OFC), Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa. Nueva Caledonia, que recientemente debutó en el Mundial Sub-20, participará en el repechaje internacional.

Finalmente, la UEFA (Europa) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que aún no tiene asegurado a ningún equipo de sus dieciséis plazas directas.

Fuente: EFE

