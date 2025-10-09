Argelia es el vigésimo clasificado para el Mundial 2026

Esta será la quinta participación de Argelia en una fase final mundialista. Además, se une a la lista de clasificados como el cuarto representante de África (CAF), siguiendo los pasos de Marruecos, Túnez y Egipto. La Confederación Africana de Fútbol tiene a su disposición un total de nueve plazas directas y un cupo para el repechaje internacional.
Panorama global de clasificados
El Mundial de 2026 será un torneo ampliado con 48 selecciones. Los tres anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, ya están clasificados de oficio, los tres son representantes de la Concacaf.
En Sudamérica (CONMEBOL), las eliminatorias han concluido con la clasificación de seis equipos: Argentina (la vigente campeona del mundo), Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. Además, Bolivia obtuvo la plaza de repechaje internacional.
Por parte de África (CAF), hasta ahora cuatro selecciones tienen su pase: Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.
En Asia (AFC), seis de las ocho plazas directas ya están adjudicadas a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Esta confederación también otorga un pase para la repesca.
Desde Oceanía (OFC), Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa. Nueva Caledonia, que recientemente debutó en el Mundial Sub-20, participará en el repechaje internacional.
Finalmente, la UEFA (Europa) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que aún no tiene asegurado a ningún equipo de sus dieciséis plazas directas.
Fuente: EFE