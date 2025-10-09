Argelia regresa al Mundial impulsada por un brillante Riyad Mahrez

Una de las curiosidades del plantel es la presencia del portero Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane. Sin embargo, el gran protagonista y arquitecto de esta clasificación fue el capitán y atacante Riyad Mahrez, cuya influencia fue fundamental en los tres goles del combinado magrebí.

El extremo ex Manchestrer City y actualmente del Al Ahli saudí demostró su calidad y visión de juego desde el inicio. Apenas a los seis minutos, Mahrez ejecutó un centro preciso que permitió a Mohamed Amoura abrir el marcador (1-0).

Lejos de conformarse, trece minutos después, en el 19, el exjugador del Manchester City encarriló la victoria argelina con un certero zurdazo desde el interior del área (2-0). Estos goles reflejaron la ambición de Mahrez, quien quería asegurar rápidamente su segunda presencia en la fase final de un Mundial, tras haber competido en Brasil 2014.

La superioridad argelina se consolidó en la segunda mitad. A los 57 minutos, Mahrez volvió a brillar: tras deshacerse hábilmente de su defensor, asistió nuevamente a Mohamed Amoura. El delantero del Wolfsburgo alemán no falló, anotando el definitivo 3-0 que sentenció el billete de Argelia para la cita mundialista de 2026.

El triunfo no solo significa una victoria, sino también la culminación de un proceso que devuelve a la histórica selección africana al máximo escenario del fútbol internacional.

Fuente: EFE