Ignacio, hijo del fallecido Miguel Russo, homenajea a su padre con gol

Ignacio Russo, delantero del Matador, recibió un centro raso y anotó en el 21’ el primer gol del partido en Rosario. En una emotiva celebración, Nacho se arrodilló en el área y se cubrió la cara sin poder aguantar el llanto, como sucedió durante el minuto de silencio previo al encuentro.

Parte de la atmósfera por el gol se diluyó minutos después, cuando el juvenil Facundo Guch (28’) estampó la igualdad definitiva para el Rojinegro.

“La verdad es que fueron días, semanas y meses muy duros”, contó “Nacho” Russo después del encuentro, notablemente emocionado.

“Vine a jugar porque él (su padre) quería que juegue. Diego (Dabove, el entrenador de Tigre) ya sabía hace varios días lo que pasaba, y me entendió.

Hoy es un día para recordarlo con una sonrisa, con un beso al cielo. Seguro debe estar feliz donde él esté” , destacó Russo sobre la decisión de jugar apenas unas horas después del velatorio.

“Yo no tenía magnitud de todo lo que él generaba. Para mí simplemente era Miguel, mi papá, con el que hablaba, con el que discutía. Sé que él me va a seguir apoyando y acompañando. Seguramente debe estar sonriendo. Dentro de este momento duro hay momentos de felicidad”, señaló.

“Quedan las enseñanzas que él te deja, de no tirar nunca la toalla, de empezar de cero todos los días. Él nunca dejó de insistir, de estar pendiente de todo, de estar con muchas cosas encima. Son cosas que hay que valorar. Yo le agradezco a la gente del fútbol (por los homenajes), más no podemos pedir”, finalizó.

En Tigre jugó el paraguayo Alfio Oviedo. En Newell’s se alistaron Saúl Savín Salcedo, Carlos Gabriel González (Cocoliso) y Josué Colmán. AFP